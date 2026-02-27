27 Şubat 2026 cuma namazı saatleri: İl il belli oldu! İstanbul, Ankara, İzmir...

Cuma namazını eda etmek isteyen milyonlarca Müslüman, her hafta olduğu gibi bu hafta da namaz vakitlerini yakından takip ediyor.

Özellikle cuma günü camilere gitmeden önce bulundukları ilin ezan saatini öğrenmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında “27 Şubat 2026 Cuma namazı vakitleri” sorgulamasını yapıyor.

İl il değişiklik gösteren ezan saatlerine göre hazırlıklarını planlayan cemaat için güncel cuma namazı vakitleri büyük önem taşıyor.

İşte, 27 Şubat 2026 tarihli il il cuma namazı saatleri...

27 ŞUBAT 2026 CUMA VAKİTLERİ

İstanbul cuma saati

Ankara cuma saati

İzmir cuma saati

DİYANET EZAN VAKİTLERİ