Çubuk’ta barajlarda su seviyesi yükseldi

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, Çubuk-2 Barajı’ndaki su miktarı 9 milyon 151 bin metreküp olarak ölçüldü. Barajın doluluk oranı yüzde 38,85 seviyesinde kaydedildi.

KAVŞAKKAYA BARAJI'NDA DA ARTIŞ GÖZLENDİ

Kavşakkaya Barajı’nda ise su seviyesi 29 milyon 328 bin metreküpe yükseldi. Barajın doluluk oranı yüzde 34,41 olarak tespit edildi.

YAĞIŞLAR BARAJ HAVZALARINI DOLDURDU

Son dönem yağışlarının baraj havzalarındaki su seviyelerini gözle görülür şekilde artırdığı belirtilirken, bölgede barajların güncel durumu drone ile görüntülendi. Bu gelişme, hem içme suyu temini hem de bölgedeki tarımsal su kaynakları açısından olumlu karşılandı.