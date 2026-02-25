27 Şubat'ta BİM'de dev fırsat: Bu makine kapış kapış gidecek

BİM, 27 Şubat tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayımladı.

Yeni haftada raflarda yerini alacak kampanyalı ürünler arasında özellikle kahve makinesi öne çıkıyor.

Uygun fiyatı ve taksit seçeneğiyle satışa sunulacak ürünün, mağazalarda yoğun talep görmesi bekleniyor.

Yeni katalogta yalnızca küçük ev aletleri değil; temel gıda ürünleri, temizlik malzemeleri ve kişisel bakım ürünleri de indirimli fiyatlarla tüketicilere sunulacak.

Sınırlı stokla satışa çıkacak aktüel ürünler için yoğunluk yaşanabilir.

İşte BİM 27 Şubat aktüel ürünler: