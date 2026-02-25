25 Şubat 2026 teravih vakitleri: Bu akşam teravih saat kaçta? İstanbul, Ankara İzmir...

Ramazan ayının nafile namaz ibadetlerinden olan teravih, binlerce Müslümanı camide buluşturuyor.

Teravihi cemaatle kılacak olan Müminler, yaşadıkları il kapsamında namaz vakitlerini araştırıyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il bugünkü teravih vakitleri gündemde.

Özellikle iftar ve yatsı vakitlerinin illere göre değişiklik göstermesi nedeniyle “Bu akşam teravih saat kaçta?” sorusu gündemdeki yerini koruyor.

İşte, 25 Şubat 2026 tarihine ait il il teravih namazı vakitleri...

25 ŞUBAT 2026 TERAVİH SAATLERİ

İstanbul: 20.16

Ankara: 20.00

İzmir: 20.22

Diyanet teravih saatleri 2026