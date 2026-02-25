Osmaniye Aslantaş Barajı’nda yıllar sonra su tahliyesi başladı

Osmaniye ve çevresinde son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle Aslantaş Barajı’nın su seviyesi düşük seyrediyor ve tahliye kapakları uzun süredir açılmıyordu. Ancak bölgedeki şiddetli sağanak yağışlar, baraj gölündeki doluluk oranını önemli ölçüde artırdı.

Bu gelişme üzerine yetkililer, olası riskleri önlemek amacıyla kontrollü su tahliyesi başlattı. Tahliye işlemi planlı şekilde sürerken, baraj mansabında yaşayan vatandaşların dere yataklarından uzak durmaları istendi.

VATANDAŞLAR SEVİNÇLİ

Bölgede yaşayan Mustafa Kötüğ, tahliye işlemi hakkında yaptığı açıklamada, “Son günlerde etkili olan yağışlardan sonra derelerimiz coştu. Aslantaş Barajı’nda su tahliyeleri başladı. Bunu görmek bizim için büyük bir müjde ve sevinç kaynağı.” dedi.

DERE VE ÇAYLARDA DEBİ ARTIŞI

Kent genelinde sağanak nedeniyle bazı dere ve çaylarda debi artışı gözlenirken yetkililer, vatandaşları taşkın ve ani su yükselmelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kontrollü su tahliyesi, bölgedeki su seviyesini güvenli bir noktada tutmayı hedeflerken, uzun süredir kuraklıkla mücadele eden Osmaniye halkı için de rahatlatıcı bir gelişme oldu.