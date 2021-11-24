28 can gitmişti: İkiyaka katliamının acısı dün gibi

PKK'lı teröristlerin 28 kişi öldürüp, evleri ateşe verdiği İkiyaka köyü sakinleri, o katliamı dün gibi hatırlıyor. Kızıyla birlikte kurtulan bir anne ise dehşeti gözleri dolarak anlatıyor.

Hakkari’nin Yüksekova ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki İkiyaka köyü, 24 Kasım 1989'da terör örgütü PKK'nın en büyük sivil katliamlarından birine tanıklık etti.

Akşam saatlerinde köye gelen PKK'lı teröristler, aralarında bebekler, kadın ve yaşlıların da bulunduğu 28 kişi öldürüp, evleri ateşe verdi.

“'HADİ ÖLDÜRELİM BUNLARI' DİYE KENDİ ARALARINDA KONUŞTULAR”

Acılarının hala taze olduğunu belirten olayın tanıklarından Besna Boz (55), “Bir el silah sesi geldi. İkinci silah sesi geldiğinde kızımı alıp ne oluyor diye salona çıktım. O esnada eve roket mermisi atıldı. Tekrardan odaya geri döndüm. Kayınvalidem, eltimle çocukları un torbalarının arkasına geçip saklandık. Kapıyı açıp içeriye girdiler. 'Hadi öldürelim bunları' diye kendi aralarında konuştular. Ateş açtılar ve hepsini sırayla öldürdüler. Tek eltimin sesini duyabildim. Sonra 'Evi ateşe verelim' dediler.” diye konuştu.

“BABAEVİMDEN 15 KİŞİ, EŞİMİN AİLESİNDEN İSE 5 KİŞİ AYNI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ”

Saldırıda eşi, kayınvalidesi, eltisi ve eltisinin 2 çocuğunun öldürüldüğünü belirten Boz, “Evimiz 2 katlıydı. Ben de kızımı alıp 2'nci kattan atladım. Yere düşünce bana ateş açtılar. O esnada bacağımdan yaralandım. Yaralı halimle kaçmayı başardım. Geceyi kızımla dışarıda geçirdik. Kime ne olduğunu henüz anlamış değildim. Babaevimden 15 kişi, eşimin ailesinden ise 5 kişi aynı saldırıda öldürüldü. Yengem hamileydi. Karnındaki bebeğiyle beraber şehit ettiler.” dedi.

“SİYAH BATTANİYE VE YANMIŞ FOTOĞRAFLAR”

Katliam sırasında yaşının küçük olduğunu ve çok fazla bir şey hatırlamadığını belirten Hasret Kaya (33) ise annesinin her anlattığında adeta o anı yaşadığını belirterek, “Şu an benim hafızamda kalan ve bana emanet bırakılan o siyah battaniye ve yanmış fotoğraflar.” dedi.