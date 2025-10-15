Abone ol: Google News

28 Ekim yarım gün mü? 28 Ekim Salı günü okul var mı, tatil mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken milyonlarca öğrenci, veli ve çalışan resmi tatilleri araştırmaya başladı. Peki, 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı arefesinde yarım gün olacak mı? 28 Ekim okullar tatil mi?

Yayınlama Tarihi: 15.10.2025 08:49
Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaklaşırken, milyonlarca kişi “28 Ekim yarım gün mü, 28 Ekim’de okul var mı?” sorusunun yanıtını araştırıyor.

Bu yıl Cumhuriyet’in ilanının 102. yılı, tüm Türkiye’de büyük bir gurur ve heyecanla kutlanacak.

Her yıl olduğu gibi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl da resmi tatil olarak ilan edildi.

Türkiye genelinde kamu kurumları, okullar ve bankalar kapalı olacak.

Peki, 28 Ekim Salı günü okul var mı, yarım gün mü? İşte detaylar…

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Cumhuriyet’in 102. yılı için geri sayım sürerken, 28 Ekim ve 29 Ekim tatil düzeni belli oldu.

Resmi takvime göre, 28 Ekim Pazartesi günü yarım gün, 29 Ekim Salı günü ise tam gün tatil olacak.

Bu kapsamda okullarda 28 Ekim öğleden sonra ders yapılmayacak, öğrenciler erken tatile girecek. Üniversitelerde ise durum fakültelere göre değişiklik gösterebilir.

