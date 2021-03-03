28 Şubat döneminde okul birincisi başörtülü öğrenciye plaketini vermeyerek dışarı attırması ile hafızalara kazınan Prof. Dr. Servet Özgür, üniversitedeki görevinden istifa etti.

28 Şubat'ın simge isimlerinden Prof. Dr. Servet Özgür, Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevinden istifa etti.

Toros Üniversitesi konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Toros Üniversitesi’nin, eğitimde fırsat eşitliği ilkesine inanan, hiçbir öğrencinin eğitim hakkının elinden alınamayacağını savunan bir yükseköğretim kurumu olduğu vurgulandı.

“MÜMKÜN DEĞİL”

28 Şubat için Türkiye’nin en kara dönemleri ifadesi kullanılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Bu dönemde yaşanılan acıları kabul etmek, ne dün ne de bugün söz konusu değildir. Üniversitemizin temel değerleri içerisinde, 'her bireyin yeteneğine ve bakış açısına saygı, insana saygı, başkalarını dışlamama, fikirlere saygı, hoşgörü ve birlikte yaşama' gibi temel değerler yer almaktadır. Kuruluş felsefesinde bu değerleri taşıyan bir kurumun 28 Şubat döneminde yaşanılan insan haklarına ve insan onuruna yakışmayan uygulamaları tasvip etmesi mümkün değildir."

Prof. Dr. Servet Özgür'ün, 3 Mart tarihi itibari ile Meslek Yüksekokulundaki görevinden istifa ettiği ifade edildi.

DIŞARI ATTIRMIŞTI

Özgür, Sivas’ta bölüm birincisi başörtülü öğrencilere plaket verdirmeyen, ayrıca okul birincisinin ağzını kapattırıp salondan dışarıya attırması ile hatırlanıyor.

28 Şubat'ın yasakçı müdürü, üniversitedeki görevinden istifa etti VİDEO





