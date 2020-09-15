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    Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

    Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği DEAŞ operasyonunda örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 15.09.2020 - 22:12
    • Güncelleme : 15.09.2020 - 22:12
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    Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından polis özel harekatında katıldığı operasyonda, Suriye ve Irak'ta terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten yabancı uyruklu 3 kişinin Kayseri'de olduğu tespit edildi.

    3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Şahısları yakalamak için harekete geçen ekipler, operasyonla 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

    Ayrıca şahısların evlerinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.

    Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı VİDEO

    Kayseri de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı #1

    Kayseri de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı #2

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