Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği DEAŞ operasyonunda örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından polis özel harekatında katıldığı operasyonda, Suriye ve Irak'ta terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten yabancı uyruklu 3 kişinin Kayseri'de olduğu tespit edildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şahısları yakalamak için harekete geçen ekipler, operasyonla 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Ayrıca şahısların evlerinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.

Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı VİDEO

