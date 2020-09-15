Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği DEAŞ operasyonunda örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.
- İHA
- 15.09.2020 - 22:12
- Güncelleme : 15.09.2020 - 22:12
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından polis özel harekatında katıldığı operasyonda, Suriye ve Irak'ta terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten yabancı uyruklu 3 kişinin Kayseri'de olduğu tespit edildi.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Şahısları yakalamak için harekete geçen ekipler, operasyonla 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
Ayrıca şahısların evlerinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.
Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı VİDEO