İçişleri Bakanlığı: 3 bin 837 kişiye ceza kesildi

3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi 31 İl başta olmak üzere ülke genelinde dün Türkiye Güven Huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ederken, salgınla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 3 günlük sokağa çıkma yasağı başladı.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ülke genelinde Türkiye Güven Huzur uygulaması yapıldı.

3 BİN 837 KİŞİYE İDARİ VE ADLİ İŞLEM YAPILDI

52 bin 350 personelin görev aldığı uygulamada, sosyal mesafe kuralını ihlalden 2 bin 372, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi 20 yaş altı bin 231 ve 65 yaş üstü 234 olmak üzere toplam 3 bin 837 kişiye idari ve adli işlem yapıldı.

Uygulamada 10 bin 408 park ve bahçe, 2 bin 946 mesire ve yürüyüş alanı ile 102 bin 618 iş yeri denetlendi.





213 BİN 325 ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Bu denetimlerde süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 12, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 10, sosyal mesafe kuralını uygulamayan 60 olmak üzere toplam 82 iş yeri sahibine idari ve adli işlem uygulandı.

Uygulamada 213 bin 325 araç kontrol edildi. Kontrol edilen araçlardan 146 toplu taşımaya, 53 ticari taksiye ve 3.652 diğer araçlara olmak üzere toplam 3.851 araç sahibine idari işlem gerçekleştirildi.



