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    3 DEAŞ şüphelisi kardeş Kayseri'de yakalandı

    Kayseri'de jandarma, düzenlediği terör operasyonunda Suriye uyruklu 3 kardeşi yakalayarak adliyeye sevk etti.
    • AA
    • 16.07.2020 - 10:53
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    3 DEAŞ şüphelisi kardeş Kayseri'de yakalandı

    Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olan şahıslara operasyon düzenledi.

    Suriye'deki terör grupları ile bağlantıları olduğu tespit edilen ve 2013-2015 yılları arasında silahlı faaliyette bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu kardeşler Abdurrahman E, Hassan E. ve Abdulhalık E., DEAŞ operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

    Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

    Merkez Kocasinan ilçesinde önceki gün 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3 zanlı yakalanmıştı.

    3 DEAŞ şüphelisi kardeş Kayseri'de yakalandı #1

    3 DEAŞ şüphelisi kardeş Kayseri'de yakalandı #2

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