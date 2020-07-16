3 DEAŞ şüphelisi kardeş Kayseri'de yakalandı

Kayseri'de jandarma, düzenlediği terör operasyonunda Suriye uyruklu 3 kardeşi yakalayarak adliyeye sevk etti.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olan şahıslara operasyon düzenledi.

Suriye'deki terör grupları ile bağlantıları olduğu tespit edilen ve 2013-2015 yılları arasında silahlı faaliyette bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu kardeşler Abdurrahman E, Hassan E. ve Abdulhalık E., DEAŞ operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Merkez Kocasinan ilçesinde önceki gün 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3 zanlı yakalanmıştı.