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- Kuzey Irak'ta 3 terörist öldürüldü
Kuzey Irak'ta 3 terörist öldürüldü
MSB, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda 3 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
- AA
- 12.08.2020 - 20:50
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınır ötesi operasyonlarında PKK'lı terörisleri avlamaya devam ediyor.
3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Irak'ın kuzeyinde icra edilen operasyonlarda 3 terörist daha etkisiz halşe getirildi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin’de tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Zap’ta belirlenen 1 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sırasında siviller ve sivil yerleşim yerleri hedef alınmamaktadır." ifadelerine yer verildi.