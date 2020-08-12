Kuzey Irak'ta 3 terörist öldürüldü

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MSB, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda 3 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınır ötesi operasyonlarında PKK'lı terörisleri avlamaya devam ediyor.

3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Irak'ın kuzeyinde icra edilen operasyonlarda 3 terörist daha etkisiz halşe getirildi.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin’de tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Zap’ta belirlenen 1 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sırasında siviller ve sivil yerleşim yerleri hedef alınmamaktadır." ifadelerine yer verildi.