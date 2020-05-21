Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Operasyon sonucu adreslerinde uyuşturucu ele geçirilen 9 kişi gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Bursa'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Bunun üzerine özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin de katıldığı operasyonda, şüphelilere ait çok sayıda adrese baskın yapıldı.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon sonucu, A.B, S.C.E, İ.A, M.A, İ.T, N.D, N.Z, A.K. ve Ş.A. yakalandı.

Zanlılara ait adreslerde özel eğitimli narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda 1 kilo 65 gram sentetik uyuşturucu, 80 gram esrar, Hint keneviri, 2 hassas terazi ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.