38 ilde düzenlenen FETÖ operasyonda 29 tutuklu
- AA
- 16.02.2021 - 03:04
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 8 Şubat'ta örgütün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 1 yarbay, 1 binbaşı, 32 astsubay, 2 uzman çavuşun bulunduğu 36'sı muvazzaf, 2'si emekli, 16'sı meslekten ihraç edilmiş 54 zanlının ankesörlü telefonlarla ardışık arandıkları tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkarılmış, zanlılardan 53'ü 38 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.
1 ŞÜPHELİ HALA ARANIYOR
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 38 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 53 zanlının işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 29'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 24'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.
Ekipler 1 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.