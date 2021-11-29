Son yıllarda yaşanan kuraklıkla birlikte 4 Eylül Barajı’ndaki su seviyesi korkutan seviyelere geriledi. Kuraklık Sivas’ta, zorunlu su kesintilerinin yapılmasına neden oldu.

Sivas Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre; Tavra Deresi ile birlikte kentin su ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı’nda su seviyesi yüzde 4'e kadar geriledi.

Barajdaki su miktarı, son 2 yılda yaşanan kuraklık nedeniyle güvenlik seviyesinin altına indi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, barajın dip kısmındaki suyun depolara aktarılması için yürütülen su alma platformu ve isale hattı çalışmalarını yerinde inceleyerek alternatif kaynaklardan su takviyesi için hazırlıkların hummalı bir şekilde devam ettiğini dile getirdi.

“SİVAS'IMIZA SU VEREMEYECEK HALE GELMİŞ DURUMDA”

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 19. Bölge Müdürlüğü ekipleriyle barajda incelemede bulunan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kentin su ihtiyacının 4 Eylül Barajı ve Tavra Deresi'nden temin edildiğini belirterek, “Ülkemiz genelinde özellikle son dönemde İç Anadolu'da yaşanan kuraklık nedeniyle barajımız maalesef Sivas'ımıza su veremeyecek hale gelmiş durumda. Normal şartlarda suyun barajdan verilip, Tavra Deresi'nden yer altı kaynaklarıyla takviye edilmesi gerekiyor. Son 2-3 yıldır suyu Tavra Deresi'nden veriyorduk ve eksik kalan kısmını da barajdan temin ediyorduk. Şu anda ise barajın 'güvenlik seviyesi' dediğimiz en alt kısmındaki suyu kullanmak zorunda kaldık.” diye konuştu.

“KENTİMİZİ SUSUZ BIRAKMAMAK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIYORUZ”

Su sorunu yaşanmaması için 2021 yılının başında Pusat Özen Barajı'ndan 4 Eylül Barajı'na su nakil projesini yatırım programına aldırdıklarını anlatan Bilgin, “Cumhurbaşkanımıza ve DSİ'ye teşekkür ediyoruz. 2021 yılı içerisinde proje tamamlandı ve inşallah 30 Kasım Salı günü de DSİ Genel Müdürü ve bakanımızla görüşeceğiz. 2022 yılının hemen başlarında ihaleyi yaparak çalışmalara başlamayı ve su nakil işlemini gerçekleştirmeyi arzuluyoruz. Kısa vadede de ekibimizle birlikte değerlendirmelerimiz devam ediyor. Kentimizi susuz bırakmamak ve su kesintilerini asgariye indirmek için gerekli tedbirleri alıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“BARAJDAN ÇOK SU ALINACAK GİBİ GÖRÜNMÜYOR”

Barajda şu an yüzde 4 seviyesinde su kaldığını dile getiren Bilgin, “Şu ana kadar Sivas'ın günlük 1200 litre/saniye su ihtiyacının 800 litre/saniyesini Tavra Deresi'nden, 350 litre/saniyesini ise buradan karşılıyorduk ama şu andan itibaren barajdan çok su alınacak gibi görünmüyor. Biz her ihtimale karşı tedbir için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hemşehrilerimizden ricam, suyu tasarruflu kullanalım, su limitsiz ve sınırsız değil. Doğal kaynak olduğu için suyu bol zannediyoruz. Önümüzde ciddi bir sorun var. Bu sorunla da sonuçta hep birlikte yüzleşeceğiz. Bunu siyaseten farklı taraflara da çekmemek lazım Bugün elinizde paranız ve projeniz de olsa bu işi çözmek için belli bir süre gerekiyor.” dedi.