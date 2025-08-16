4 ilde orman yangını: Tahliyeler sürüyor

Yurt genelinde art arda çıkan orman yangınlarıyla yoğun bir mücadele veriliyor.

Kocaeli, Karaman, Afyonkarahisar, Çanakkale ve Diyarbakır’daki yangınlara ekiplerin müdahalesi aralıksız sürüyor.

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesindeki yangın, yerleşim yerlerine sıçrayarak büyüdü. Üç mahallede tahliye kararı alındı.

KOCAELİ - KARAMÜRSEL

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Akçat ve Suludere Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

BÖLGEDE GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için arazözlerle karadan, yangın söndürme helikopteriyle de havadan müdahale ediyor.

Bölgede, tedbir amacıyla sağlık ekipleri de hazır bekletiliyor. Yangın bölgesinden gelen görüntülerde, yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin oldukça düştüğü görüldü.

YANGININ DUMANI BURSA'YA ULAŞTI

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle oluşan yoğun duman Bursa'da gökyüzünü kapladı.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Bursa kent merkezi ve Orhangazi ilçesine ulaştı.

Geniş çaptaki duman tabakası, şehrin birçok noktasından görüldü.

Rüzgarla yayılan duman yüzünden söz konusu bölgelerde is kokusu da hissedilir düzeyde arttı.

ÜÇ MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Valilikten akşam saatlerinde yapılan açıklamada, "Akçat, Suludere ve Safiye Mahallelerinde yaşayan vatandaşlarımız tahliye edilmiştir. Bölgede yaşayan vatandaşlarımız güvenli alanlara yönlendirilmiş olup herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Boşaltılan mahallelerde bazı evlerin yandığı görüldü. Bölgeden tahliye edilenler spor salonlarına yerleştirildi.

KARAMAN-ERMENEK

Bir diğer yangın haberi ise Karaman'dan geldi.

Ermenek ilçesine bağlı Ardıçkaya köyünün Yaylacık mevkisinde, saat 13.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Dumanları fark eden köylülerin ihbarıyla, Karaman ve Ermenek'ten Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ile AFAD'a bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Alevlerin yayılması ile Orman Genel Müdürlüğü'nden dört helikopter desteği istendi.

Arazi şartları nedeniyle bölgeye ilk ulaşan ekipler, köylülerle birlikte müdahale etmeye başladı.

YANGIN 3 FARKLI NOKTADA ÇIKMIŞ

Ermenek Kaymakamı Uğur Almalı, Ermenek ve Sarıveliler arasındaki ormanlık alanda 3 farklı noktada çıkan yangının rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldığını, alevlerin havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışıldığını söyledi.

Karaman Valiliği de yangına ilişkin açıklama yaptı.

Yangına çok sayıda ekiple yangına müdahale edildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Mücadele çalışmalarında havadan 3 helikopter, karadan ise orman teşkilatına ait 21 arasöz, 6 su ikmal aracı, 12 ilk müdahale aracı, 10 teknik personel, 127 orman yangın işçisi görev almaktadır. Bunun yanı sıra jandarma ve emniyet güçleri, İl Özel İdare ve belediyelerimize ait iş makineleri, su tankları, itfaiye araçları ile vatandaşlarımıza ait çok sayıda su tankı da çalışmalara katılmaktadır. Yangının enerjisi düşürülmüş olup, tamamen kontrol altına alınması için topyekün mücadele devam etmektedir"

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya köyü Yedikapı mevkisinde otların tutuşması nedeniyle yangın çıktı.

Kısa sürede yayılan yangın ormana sıçradı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Güneş batana kadar alevlere hem havadan hem de karadan müdahale edildi. Alevlerin yayılmaması amacıyla vatandaşlar da kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Halen kontrol altına alınamayan yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, Sorgun mevkiinde de yangın çıktığı belirtildi.

DİYARBAKIR'DA YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞTI

Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsal Gömeç Mahallesi ile Lice ilçesi kırsal Duru ve Ziyaret mahallelerinde saat 14.00 sıralarında yangınlar çıktı.

Örtü yangınları 10 yerleşim yerine yaklaştı.

2 jandarma personeli ve yangın yerine giden Dem Parti Lice Eş Başkanı Gülistan İncekara dumandan etkilendi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Diyarbakır’da çıkan örtü yangınlarıyla ilgili Valilik açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

“15 Ağustos 2025 tarihinde, saat 11.00 sıralarında Lice ilçemize bağlı Arıklı, Duru, Uçarlı, Ziyaret, Serin, Argül ve Kılıçlı mahallelerinin kırsal alanlarında örtü yangını çıkmıştır. Olayda şu ana kadar 3 vatandaşımız dumandan hafif şekilde etkilenmiş, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından taburcu edilmişlerdir. Yangın söndürme ve soğutma çalışmaları, Valiliğimizin (AFAD) koordinasyonunda; Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, DSİ, Karayolları ve çevre illerden gelen destek ekipleriyle birlikte aralıksız sürdürülmektedir. Halen yangın bölgesinde 74 araç ve 226 personel görev yapmaktadır. Saat 22.30 itibarıyla yerleşim yerlerini ciddi şekilde tehdit eden bir durum bulunmamaktadır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun”

ÇANAKKALE BAYRAMİÇ

Çanakkale'de Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

Çanakkale'de Bayramiç ilçesi Üzümlü Köyü mevki Bayramiç Barajı yakınlarında ormanlık alanda saat 00.29'da yangın çıktı. Yangına karadan 24 arazöz, 6 dozer, 3 su tankeri, 1 itfaiye aracı, 3 diğer araç ve toplam 172 personel ile karadan müdahale edildi.

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bayramiç ilçesi, Üzümlü Köyü mevkiinde meydana gelen orman yangını, büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup, Soğutma çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.