Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın verilerine göre Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- 04.06.2022 - 01:35
- Güncelleme : 04.06.2022 - 02:20
Balıkesir'in Karesi ilçesinde 4,1 büyüklüğünde, derinliğinin ise 10.98 km olduğu öğrenilen deprem meydana geldi.
"Olumsuz bir ihbar bulunmuyor"
AFAD resmi Twitter hesabından, "Balıkesir'in Karesi ilçesinde saat 01.13'te meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." paylaşımında bulundu.
Deprem Bursa'nın bazı bölgelerinde de hissedildi.