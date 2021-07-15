Mersin'de orman yangını

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınında 650 hektar kadar alanı etkisi altına aldı.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen söndürme helikopteri ve arazözler ile Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi yangına müdahale ediyor. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

"650 HEKTAR KADAR ALAN ETKİLENMİŞ VAZİYETTE"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınla ilgili yaptığı açıklamasında "Yangın, 650 hektar kadar alanı etkilemiş vaziyette" dedi.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, yangını söndürme çalışmalarında çok sayıda ekibin görev aldığını söyledi. Yangının çıkış nedeninin henüz netleştirilmediğini belirten Akduman, şunları kaydetti:

"Riskli bir yangınla karşı karşıyayız. Yangının etkisi artıyor. Şu anda 25 arazöz, 11 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağıyla alevlere müdahale ediliyor. Çevre illerden de takviye ekipler yönlendirilmiş durumda. Ekiplerimiz yangını söndürmek için büyük bir mücadele veriyor. Bölgedeki bir evde yaşayan vatandaşlar, alevlerin riski nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekiplerimiz, alevlerin eve ulaşmaması için çevresinde sulama yapıyor. Havadan ve karadan müdahalemiz sürüyor."