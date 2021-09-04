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    Balıkesir'de orman yangını

    Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın bölgesindeki rüzgar çalışmaları olumsuz etkiliyor.
    • İHA
    • 04.09.2021 - 19:42
    • Güncelleme : 04.09.2021 - 20:30
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    Balıkesir'de orman yangını

    Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Yunuslar - Yabancılar Mahalleleri arasında, ziraat arazisinden başlayıp fıstıkçamı ağaç türündeki ormanlık sahaya giren orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

    RÜZGAR ÇALIŞMALARI OLUMSUZ ETKİLİYOR

    Yangına 3 helikopter, 3 ilk müdahale aracı, 15 arazöz, 2 su ikmal aracı, 3 dozer, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait 4 arazöz ile söndürme çalışmaları devam ediyor.

    Yangın bölgesindeki rüzgar söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Çalışmalar aralıksız devam ediyor.

    Balıkesir de orman yangını #1

    Balıkesir de orman yangını #2

    Balıkesir de orman yangını #3

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