Bakan Koca açıklamalarda bulunuyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı ardından açıklama yapıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı ardından kameraların karşısına geçerek salgın gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak gelişmeleri aktardı.

Bakan Koca, değerlendirmelerinin yanında günlük vaka ve vefat sayılarını da açıkladı.

24 SAATTE 2 BİN 219 KİŞİ İYİLEŞTİ

Koca'nın açıkladığı tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 1041 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 208 bin 938, can kaybı 5 bin 282 oldu.

Son 24 saatte 2 bin 219 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 187 bin 511 oldu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satırbaşları;

"Sadece geçen hafta sonunda 400 binden fazla koronavirüs tanısı konuldu.

Dün yeni vaka sayımız bin 53'tü. Aralarından belki bilincini kaybeden olacak. Hastalığın bulaşmasını kurallara karşı koyarsak önleyebiliyoruz.

Filyasyon çalışmalarında çok sayıda vakanın kaynağının düğünler olduğunu gördük.

Son 1 hafta içinde 81 ilimizde 18 bin kişiye kurallara uymadıkları için para cezası kesildi. Diyarbakır, Konya, Adana olmak üzere bazı şehirlerimizde vaka sayısı pik yapmaktadır.

Son 3 gün en az vaka görülen iller; Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik oldu.

Son üç gün ortalamasıyla en çok vakanın görüldüğü iller; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa.



13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır.



Asker uğurlamasında ne uğurlayan ne de uğurlanan hiç risk almamalıdır. Sağlık da vatani göreve saygı da bunu icap ettirir."