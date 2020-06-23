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İstanbul
Gök gürültülü sağanak yağış 23 C

    İstanbul’da beklenen sağanak yağmur başladı

    Kentin bazı ilçelerinde aniden bastıran yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam ediyor.
    • İHA
    • 23.06.2020 - 14:21
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    İstanbul’da beklenen sağanak yağmur başladı #1

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı İstanbul’da, sağanak yağmur etkisini göstermeye başladı.

    Boğaz'ın üstünü karabulutların kaplamasının ardından Anadolu Yakası'nda başlayan yağış bir süre sonra Avrupa Yakası'nda da etkili oldu.

    SÜRÜCÜLER VE YAYALAR ZOR ANLAR YAŞADI

    Sağanak yağmur dolayısıyla birçok yerde su birikintisi oluşurken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

    Bazı yerlerde ise dolu yağışı etkili olurken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar dükkan önlerine sığındı.

    Şiddetli yağmurun yarın da etkili olması bekleniyor.

    İstanbul’da beklenen sağanak yağmur başladı

    İstanbul’da beklenen sağanak yağmur başladı #2

    İstanbul’da beklenen sağanak yağmur başladı #3

    İstanbul’da beklenen sağanak yağmur başladı #4

    İstanbul’da beklenen sağanak yağmur başladı #5

    İstanbul’da beklenen sağanak yağmur başladı #6

    İstanbul’da beklenen sağanak yağmur başladı #7

    İstanbul’da beklenen sağanak yağmur başladı #8

    İstanbul’da beklenen sağanak yağmur başladı #9

    İstanbul’da beklenen sağanak yağmur başladı #10

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