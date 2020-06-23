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- İstanbul’da beklenen sağanak yağmur başladı
İstanbul’da beklenen sağanak yağmur başladı
Kentin bazı ilçelerinde aniden bastıran yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam ediyor.
- İHA
- 23.06.2020 - 14:21
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı İstanbul’da, sağanak yağmur etkisini göstermeye başladı.
Boğaz'ın üstünü karabulutların kaplamasının ardından Anadolu Yakası'nda başlayan yağış bir süre sonra Avrupa Yakası'nda da etkili oldu.
SÜRÜCÜLER VE YAYALAR ZOR ANLAR YAŞADI
Sağanak yağmur dolayısıyla birçok yerde su birikintisi oluşurken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Bazı yerlerde ise dolu yağışı etkili olurken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar dükkan önlerine sığındı.
Şiddetli yağmurun yarın da etkili olması bekleniyor.
İstanbul’da beklenen sağanak yağmur başladı