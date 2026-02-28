5 ilde 235 milyon TL’lik dolandırıcılık operasyonu

Kocaeli’de, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından mali suçlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 12 TUTUKLAMA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde, il genelinde faaliyet gösteren iki firmanın toplam 235 milyon TL zarara uğratıldığı belirlendi.

Araştırmaların ardından şüpheli şahıslar hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kocaeli, İstanbul, İzmir, Bartın ve Çanakkale illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda şüpheliler gözaltına alındı.

Her iki olay kapsamında toplam 12 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.