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    Samsun'a şehit ateşi düştü

    Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşinde ağır yaralanarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun'un acı haberi memleketi Samsun'daki baba ocağına ulaştı.
    • DHA
    • 30.04.2022 - 21:43
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    Samsun'a şehit ateşi düştü

    Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, 19 Nisan günü teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralandı.

    Uzun, tedavi gördüğü hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit oldu.

    Acı haberi baba evine ulaştı

    Yeni nişanlandığı öğrenilen Uzun’un acı haberi Samsun'un Çarşamba ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehit Uzun'un cenazesi, yarın ikindi namazı sonrası memleketi Çarşamba ilçesi Kabaceviz Mahallesi Merkez Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

    Samsun a şehit ateşi düştü #1

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    Samsun a şehit ateşi düştü #3


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