Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu iyi
Koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu'nun doktoru, ünlü ilahiyatçının sağlığına kavuştuğunu duyurdu.
- Haber Merkezi
- 06.09.2020 - 14:55
İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, 25 Ağustos’ta koronavirüse yakalandığını açıklamış ve tedavi gördüğünü duyurmuştu.
Günlerdir sağlık durumu hakkında açıklama yapmayan Nihat Hatipoğlu'ndan ilk haber geldi.
SAĞLIĞINA KAVUŞTU
Hatipoğlu'nun doktoru Ersin Günay, Nihat Hoca'nın sağlığı hakkında açıklamada bulunarak sevenlerine müjdeli haberi verdi.
Doktor Ersin Günay, "Tedavisini yaptığımız Nihat Hatipoğlu hoca sağlığına kavuştu" notuyla instagram'da bir fotoğrafı paylaştı.