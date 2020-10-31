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    Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

    AFAD, saat 08.31'de Seferihisar ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde yeni bir artçı sarsıntının kaydedildiğini duyurdu.
    • AA
    • 31.10.2020 - 08:41
    • Güncelleme : 31.10.2020 - 08:54
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    Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

    İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6'lık depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.

    Ege Denizi'nde, saat 08.31'de 5 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.

    TÜM İZMİR HİSSETTİ

    Seferihisar açıklarındaki deprem İzmir'de hissedildi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin yerin 7.33 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

    Ege Denizi nde 5 büyüklüğünde deprem #1

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