Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem
AFAD, saat 08.31'de Seferihisar ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde yeni bir artçı sarsıntının kaydedildiğini duyurdu.
- AA
- 31.10.2020 - 08:41
- Güncelleme : 31.10.2020 - 08:54
İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6'lık depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.
Ege Denizi'nde, saat 08.31'de 5 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.
TÜM İZMİR HİSSETTİ
Seferihisar açıklarındaki deprem İzmir'de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin yerin 7.33 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.