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Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarılma 1 ay uzatıldı

Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarılma 1 ay uzatıldı

Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı bir ay daha uzatıldı, ödemeler Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek.