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- Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarılma 1 ay uzatıldı
Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarılma 1 ay uzatıldı
Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı bir ay daha uzatıldı, ödemeler Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek.
- Haber Merkezi
- 31.07.2020 - 00:15
- Güncelleme : 31.07.2020 - 00:15
Koronavirüs sebebiyle çalışanların mağdur olmaması için ödenen kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarılma yasağı getirilmişti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kısa çalışma ödeneğinin ve işten çıkarılma yasağının 1 ay daha uzatıldığını açıkladı.
"ÇALIŞAN VE İŞVERENLERİMİZİN YANINDA OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Bakan Selçuk paylaşımında; "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz" açıklamasında bulundu.