İzmir'de orman yangını
İzmir'in Balçova ilçesinde çıkan orman yangınına, ekipler yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.
- 06.06.2022 - 21:37
- Güncelleme : 06.06.2022 - 21:43
İzmir'in Balçova ilçesi Teleferik yakınlarında saat 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen sebeple orman yangını çıktı.
Havadan ve karadan yangına müdahale
Bölgeden yükselen dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 10 arazöz, 5 su tankeri, 2 helikopter ve yangın söndürme uçakları sevk edildi.
DHA'nın haberine göre, ekipler havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.