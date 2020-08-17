Van'da 1 güvenlik korucusu şehit oldu
Çaldıran ilçesi kırsalında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışma sonucu 1 güvenlik korucusunun şehit olduğu açıklandı.
- İHA
- 17.08.2020 - 14:48
- Güncelleme : 17.08.2020 - 14:48
Van Valisi ve Büyükşehir Belediyem Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çaldıran ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucu 1 güvenlik korucusunun şehit olduğunu duyurdu.
Vali Bilmez, acı haberi sosyal medya hesabından duyururken “16.08.2020 günü saat 21.30 sıralarında, ilimiz Çaldıran ilçesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Güvenlik Korucumuz Hakkı Taş şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.” cümlelerine yer verdi.