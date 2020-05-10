65 yaş üstü, bugün dışarı çıkıyor

65 yaş ve üzeri vatandaşlar 7 haftanın ardından bugün 4 saatliğine dışarı çıkabilecek.

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında, 24 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 24.00 itibarıyla başladı. Kısıtlama, 10 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar sürecek.

Kısıtlama nedeniyle 24 kentte sokaklar boşaldı, yaya ve araç yoğunluğu en düşük seviyeye indi.

Beşinci kez uygulanan hafta sonu kısıtlamasında bu kez 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara izin verilecek.

4 SAATLİĞİNE SOKAKLAR ONLARIN

Söz konusu vatandaşlar bugün (10 Mayıs Pazar günü) 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da konuyla ilgili bir açıklama geldi. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı 57 ildeki vatandaşlardan, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların çıkacakları saatlerde dışarı çıkmamaları ricasında bulundu.