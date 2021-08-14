İzmir’de orman yangını

İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Yurdun birçok ilinde 2 hafta önce başlayan ve yoğun çabalar sonucu kontrol altına alınan orman yangınlarına karşı teyakkuz hali devam ederken, ufak çaplı yangınlar çıkmaya dveam ediyor.

KARABURUN'DA YANGIN

Saat 07.30 sıralarında Küçükbahçe Mahallesi Karareis yolu mevkiinde, ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 3 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.