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    İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği

    İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçelerinde geri itilen 43 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurtdışına çıkmak isteyen lastik bot içerisindeki 35 kaçak göçmen ise yakalandı.
    • İHA
    • 17.02.2022 - 00:40
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    İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği

    Sahil Güvenlik ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında 15 Şubat saat 08.35 sıralarında Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 16 kaçak göçmeni kurtardı.

    Yine ekipler tarafından, Çeşme ilçesi açıklarında 16 Şubat saat 03.00 sıralarında Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    35 KAÇAK GÖÇMEN DE YAKALANDI

    Ayrıca, Çeşme ilçesi açıklarında 16 Şubat saat 02.00 sıralarında ise lastik bot içerisindeki 35 kaçak göçmen, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken ekipler tarafından yakalandı.

    Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği #1

    İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği #2

    İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği #3


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