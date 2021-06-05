7 ilde 10 yeni millet bahçesi açıldı
- AA & Ensonhaber
- 05.06.2021 - 20:39
- Güncelleme : 05.06.2021 - 20:54
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Türkiye'de kişi başına düşen yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak için yapımına başlanan millet bahçelerinden bazılarının açılışı Dünya Çevre Günü'ne hazırlanmıştı.
10 MİLLET BAHÇESİ DAHA AÇILDI
Mersin, İstanbul, Trabzon, Malatya, Aydın, Muş ve Kars'ta yapımı tamamlanan 10 millet bahçeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleşen törenle açıldı.
7 ilde 10 yeni millet bahçesi açıldı VİDEO
AÇILAN 10 MİLLET BAHÇESİ
İstanbul Ayazma Millet Bahçesi
İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Millet Bahçesi
Aydın Nazilli Millet Bahçesi
Kars Örnek Millet Bahçesi
Kars Cumhuriyet Millet Bahçesi
Malatya mevcut stat yerinde millet bahçesi
Muş Stadı yerinde millet bahçesi
Trabzon Vakfıkebir Millet Bahçesi
İstanbul Pendik Millet Bahçesi
Mersin Millet Bahçesi
İKİSİ DENİZE SIFIR YAPILDI
Bugün Trabzon Vakfıkebir Millet Bahçesi ile Mersin Millet Bahçesi denize sıfır konumuyla dikkat çekiyor. Yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra birçok donatının yer alacağı Trabzon Vakfıkebir Millet Bahçesi'nde 632, çiçek tarlalarının bulunduğu Mersin Millet Bahçesi'nde ise 1969 ağaç dikildi. Malatya ve Muş'ta ise millet bahçeleri eski statların yerine yapıldı.
81 İLDE EN AZ BİR MİLLET BAHÇESİ HEDEFİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen proje kapsamında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Emlak Konut ve belediyeler aracılığıyla 2023 yılına kadar 81 ilde en az bir millet bahçesi yapılmasını hedefleniyor.
35'İ AÇILDI, 26'SI HAZIR
Ülke genelinde 55 milyon 975 bin 336 metrekarelik alanda 321 millet bahçesinin projelendirme ve yapım aşamasını yürüten bakanlık, bugüne kadar 22 ilde yapımı tamamlanan 6 milyon 383 bin 643 metrekarelik 35 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdi.
Bugüne kadar 19 ilde 26 millet bahçesi açılışa hazır hale getirilirken, 47 ilde ise 84 millet bahçesinin yapım faaliyetleri devam ediyor.