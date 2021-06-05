Türkiye'nin çehresini değiştirecek millet bahçelerinden 10'unun açılışı, Dünya Çevre Günü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katıldığı törenle gerçekleşti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Türkiye'de kişi başına düşen yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak için yapımına başlanan millet bahçelerinden bazılarının açılışı Dünya Çevre Günü'ne hazırlanmıştı.

10 MİLLET BAHÇESİ DAHA AÇILDI

Mersin, İstanbul, Trabzon, Malatya, Aydın, Muş ve Kars'ta yapımı tamamlanan 10 millet bahçeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleşen törenle açıldı.

7 ilde 10 yeni millet bahçesi açıldı VİDEO

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AÇILAN 10 MİLLET BAHÇESİ

İstanbul Ayazma Millet Bahçesi

İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Millet Bahçesi

Aydın Nazilli Millet Bahçesi

Kars Örnek Millet Bahçesi

Kars Cumhuriyet Millet Bahçesi

Malatya mevcut stat yerinde millet bahçesi

Muş Stadı yerinde millet bahçesi

Trabzon Vakfıkebir Millet Bahçesi

İstanbul Pendik Millet Bahçesi

Mersin Millet Bahçesi

İKİSİ DENİZE SIFIR YAPILDI

Bugün Trabzon Vakfıkebir Millet Bahçesi ile Mersin Millet Bahçesi denize sıfır konumuyla dikkat çekiyor. Yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra birçok donatının yer alacağı Trabzon Vakfıkebir Millet Bahçesi'nde 632, çiçek tarlalarının bulunduğu Mersin Millet Bahçesi'nde ise 1969 ağaç dikildi. Malatya ve Muş'ta ise millet bahçeleri eski statların yerine yapıldı.

81 İLDE EN AZ BİR MİLLET BAHÇESİ HEDEFİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen proje kapsamında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Emlak Konut ve belediyeler aracılığıyla 2023 yılına kadar 81 ilde en az bir millet bahçesi yapılmasını hedefleniyor.

35'İ AÇILDI, 26'SI HAZIR

Ülke genelinde 55 milyon 975 bin 336 metrekarelik alanda 321 millet bahçesinin projelendirme ve yapım aşamasını yürüten bakanlık, bugüne kadar 22 ilde yapımı tamamlanan 6 milyon 383 bin 643 metrekarelik 35 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdi.

Bugüne kadar 19 ilde 26 millet bahçesi açılışa hazır hale getirilirken, 47 ilde ise 84 millet bahçesinin yapım faaliyetleri devam ediyor.