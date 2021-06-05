Euro
10.5501
-0.19%
Dolar
8.6668
-0.41%
Altın
527.01
0.68%
Borsa
1.433
0.34%
Bitcoin
316.063
-2.17%
EXEN Coin
34.70
1.16%
20ºC
İstanbul
Açık 20 C
    7 ilde 10 yeni millet bahçesi açıldı

    7 ilde 10 yeni millet bahçesi açıldı

    Türkiye'nin çehresini değiştirecek millet bahçelerinden 10'unun açılışı, Dünya Çevre Günü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katıldığı törenle gerçekleşti.
    • AA & Ensonhaber
    • 05.06.2021 - 20:39
    • Güncelleme : 05.06.2021 - 20:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Türkiye'de kişi başına düşen yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak için yapımına başlanan millet bahçelerinden bazılarının açılışı Dünya Çevre Günü'ne hazırlanmıştı.

    10 MİLLET BAHÇESİ DAHA AÇILDI

    Mersin, İstanbul, Trabzon, Malatya, Aydın, Muş ve Kars'ta yapımı tamamlanan 10 millet bahçeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleşen törenle açıldı.

    7 ilde 10 yeni millet bahçesi açıldı VİDEO

    AÇILAN 10 MİLLET BAHÇESİ

    İstanbul Ayazma Millet Bahçesi7 ilde 10 yeni millet bahçesi açıldı #1

    İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Millet Bahçesi7 ilde 10 yeni millet bahçesi açıldı #2

    Aydın Nazilli Millet Bahçesi7 ilde 10 yeni millet bahçesi açıldı #3

    Kars Örnek Millet Bahçesi7 ilde 10 yeni millet bahçesi açıldı #4

    Kars Cumhuriyet Millet Bahçesi7 ilde 10 yeni millet bahçesi açıldı #5

    Malatya mevcut stat yerinde millet bahçesi7 ilde 10 yeni millet bahçesi açıldı #6

    Muş Stadı yerinde millet bahçesi7 ilde 10 yeni millet bahçesi açıldı #7

    Trabzon Vakfıkebir Millet Bahçesi7 ilde 10 yeni millet bahçesi açıldı #8

    İstanbul Pendik Millet Bahçesi7 ilde 10 yeni millet bahçesi açıldı #9

    Mersin Millet Bahçesi7 ilde 10 yeni millet bahçesi açıldı #10

    İKİSİ DENİZE SIFIR YAPILDI

    Bugün Trabzon Vakfıkebir Millet Bahçesi ile Mersin Millet Bahçesi denize sıfır konumuyla dikkat çekiyor. Yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra birçok donatının yer alacağı Trabzon Vakfıkebir Millet Bahçesi'nde 632, çiçek tarlalarının bulunduğu Mersin Millet Bahçesi'nde ise 1969 ağaç dikildi. Malatya ve Muş'ta ise millet bahçeleri eski statların yerine yapıldı.

    7 ilde 10 yeni millet bahçesi açıldı #11

    81 İLDE EN AZ BİR MİLLET BAHÇESİ HEDEFİ

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen proje kapsamında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Emlak Konut ve belediyeler aracılığıyla 2023 yılına kadar 81 ilde en az bir millet bahçesi yapılmasını hedefleniyor.

    35'İ AÇILDI, 26'SI HAZIR

    Ülke genelinde 55 milyon 975 bin 336 metrekarelik alanda 321 millet bahçesinin projelendirme ve yapım aşamasını yürüten bakanlık, bugüne kadar 22 ilde yapımı tamamlanan 6 milyon 383 bin 643 metrekarelik 35 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdi.

    Bugüne kadar 19 ilde 26 millet bahçesi açılışa hazır hale getirilirken, 47 ilde ise 84 millet bahçesinin yapım faaliyetleri devam ediyor.

    7 ilde 10 yeni millet bahçesi açıldı #12

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir