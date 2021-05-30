Euro
10.4419
0.51%
Dolar
8.5647
0.78%
Altın
524.29
1.16%
Borsa
1.422
0.5%
Bitcoin
307.113
3.30%
EXEN Coin
34.00
3.81%
22ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 22 C

    Van’da 62 kilo eroin ele geçirildi

    Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin narkotik köpek ile yaptıkları operasyonda 62 kilo eroin ele geçirildi.
    • İHA
    • 30.05.2021 - 18:29
    • Güncelleme : 30.05.2021 - 18:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Van’da 62 kilo eroin ele geçirildi

    29 Mayıs 2021 tarihinde elde edilen istihbarı bilgileri neticesinde harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik köpek ile birlikte Gürpınar ilçesine bağlı Taşdöndüren Mahallesi Madensuyu mevkiinde operasyon düzenledi.

    62 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

    Yapılan operasyonda arazide gizlenmiş vaziyette 62 kilo eroin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili şüphelilerin tespitine yönelik adli soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

    Van’da 62 kilo eroin ele geçirildi #1

    Van’da 62 kilo eroin ele geçirildi #2

    Van’da 62 kilo eroin ele geçirildi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir