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- Şırnak'ta PKK'lı 2 terörist öldürüldü
Şırnak'ta PKK'lı 2 terörist öldürüldü
Besta bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyon sonucu 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
- AA
- 15.05.2020 - 17:09
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları başarıyla devam ediyor...
Şırnak merkez ilçe Besta bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından, terör hedeflerine yönelik hava destekli operasyon düzenlendi.
2 TERÖRST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise operasyon kapsamında, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği ve bölgedeki operasyonların hız kesmeden devam ettiği bildirildi.