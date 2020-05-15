Şırnak'ta PKK'lı 2 terörist öldürüldü

Besta bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyon sonucu 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları başarıyla devam ediyor...

Şırnak merkez ilçe Besta bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından, terör hedeflerine yönelik hava destekli operasyon düzenlendi.

2 TERÖRST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise operasyon kapsamında, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği ve bölgedeki operasyonların hız kesmeden devam ettiği bildirildi.