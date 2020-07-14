74 yaşındaki Amasyalı kadın evine doğalgaz istiyor

5 yıldır evlerine doğalgaz ulaşmayan kadının son isteği, ölmeden önce evine doğalgaz bağlanması.

Amasya’nın Taşova ilçesinde yaşayan kadın, 5 yıldır doğalgaz bekliyor.

2015 yılında sözü verilerek 2016 yılında ilçede yapılan törenle Taşova'ya dağıtılmaya başlanan doğalgaz, başvurularına rağmen Sanayi Mahallesi'nde yaşayan 74 yaşındaki Emine Yılmaz'ın evine bir türlü ulaşmadı.

ÖLMEDEN ÖNCE SON İSTEĞİ

Bu duruma oldukça üzülen Yılmaz'ın ölmeden önceki son isteği ise evine doğalgaz bağlanması.

Tek yaşadığı evde sıcak suyla abdest alıp, rahat ibadet etmek istediğini belirten Yılmaz, 70 yıldır soba yaktığını söyledi.

MAAŞIYLA NE SOBAYA YETİŞEBİLİYOR NE DE ELEKTRİĞE

2015 yılından beri doğalgaz bekleyen Yılmaz, "Doğalgaz gelecek dediler, biz de doğalgazı bekliyoruz daha gelmedi. Başka mahallelere geldi, bizim mahallede yok. 2015 yılında verilecek dediler, 2020 oldu bizim şeye doğalgaz yok. Ben de abdestimi alıp namazımı kılmak için sıcak su bekliyorum. 5 yıl geçti daha bize doğalgaz uğramadı. 2020 oldu gelmedi daha bize. Bir tüp olmuş 110 lira, bin 800 lira kömürün tonu. Bin 500 lira maaş alıyorum. Onlarla torunlara mı harçlık vereyim, kendime mi bakayım? Biz aydan aya elektrik parası olarak 200 liradan fazla geliyor. Şofben kullanıyoruz. Elektrikli battaniye kullanmayınca ısınamıyoruz. Benim de sesimi duyun. Ben de onlardan yararlanmak istiyorum. Büyüklerime söylüyorum, biz burada çok mağduruz. Ölmeden önce doğalgazın gelmesini istiyorum. Onu da ben göreyim ölmeden.” ifadelerini kullandı.



