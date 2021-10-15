Euro
10.7075
0.32%
Dolar
9.2294
0.57%
Altın
524.42
-1.1%
Borsa
1.41
-0.16%
Bitcoin
565.499
8.14%
EXEN Coin
21.82
0.46%
19ºC
İstanbul
Hafif yağmur 19 C

    Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Şırnak Merkez ilçe Gabar Dağı bölgesinde, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
    • DHA
    • 15.10.2021 - 18:14
    • Güncelleme : 15.10.2021 - 18:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Türk askerinin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor.

    Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde yapılan operasyonlarla hain terör örgütlerine darbe üstüne darbe vuruluyor.

    İçişleri Bakanlığı, bölgede Eren-13 kapsamında gerçekleşen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

    "2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

    Bakanlıktan yapılan açıklamada "Eren-13 Operasyonlarında; Şırnak-Merkez ilçe Gabar Dağı bölgesinde, Jandarma Komando birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

    Şırnak ta 2 terörist etkisiz hale getirildi #1

     

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir