Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak Merkez ilçe Gabar Dağı bölgesinde, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
- DHA
- 15.10.2021 - 18:14
- Güncelleme : 15.10.2021 - 18:21
Türk askerinin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor.
Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde yapılan operasyonlarla hain terör örgütlerine darbe üstüne darbe vuruluyor.
İçişleri Bakanlığı, bölgede Eren-13 kapsamında gerçekleşen operasyonlar hakkında bilgi verdi.
"2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Eren-13 Operasyonlarında; Şırnak-Merkez ilçe Gabar Dağı bölgesinde, Jandarma Komando birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.