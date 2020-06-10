Sağlık Bakanı Koca, 19.00'da açıklama yapacak

Sağlık Bakanı Koca, 19.00'da açıklama yapacak

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Bakan Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de salgın ile mücadelede son durumu ele almak üzere video konferans yöntemiyle toplanacak.

Vaka sayıları ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, önlemler konuşulacak.

BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPACAK

Sonrasında saat 19.00’da, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.