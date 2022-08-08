Terör örgütünün Türkiye’de gerçekleştirdiği ilk saldırının yıl dönümü olan 15 Ağustos için eylem hazırlığı yapan şüpheliler, adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Güvenlik güçlerinin yurt genelinde teörrle mücadelesi devam ediyor.

Son olarak Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerinin koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Eylem hazırlığındaki şüphelilere operasyon düzenlendi

PKK'nın Türkiye’de gerçekleştirdiği ilk saldırının yıl dönümü olan 15 Ağustos için eylem yapmaya hazırlanan kişiler tespit edildi.

Bu kapsamda, şüphelilerin adreslerine 'Temizleme-2' adı verilen operasyon düzenledi.

5 kişi gözaltına alındı

Özel harekat polislerinin de desteğiyle 5 adrese giren ekipler, C.A.T., A.Ç., D.G., F.S. ve A.T.'yi gözaltına aldı.

Öte yandan yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyal bulundu.

Mersin'de eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı VİDEO



Geçmişteki suçları ortaya çıktı

Şüphelilerin, 2015-2016 yıllarında terör örgütü adına araç kundakladıkları, molotoflu ve taşlı saldırılar düzenledikleri saptandı.

DHA'nın aktarımına göre; bu suçlardan haklarında işlem yapılan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.