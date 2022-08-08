Mersin'de eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı
- 08.08.2022 - 15:45
- Güncelleme : 08.08.2022 - 16:19
Güvenlik güçlerinin yurt genelinde teörrle mücadelesi devam ediyor.
Son olarak Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerinin koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
Eylem hazırlığındaki şüphelilere operasyon düzenlendi
PKK'nın Türkiye’de gerçekleştirdiği ilk saldırının yıl dönümü olan 15 Ağustos için eylem yapmaya hazırlanan kişiler tespit edildi.
Bu kapsamda, şüphelilerin adreslerine 'Temizleme-2' adı verilen operasyon düzenledi.
5 kişi gözaltına alındı
Özel harekat polislerinin de desteğiyle 5 adrese giren ekipler, C.A.T., A.Ç., D.G., F.S. ve A.T.'yi gözaltına aldı.
Öte yandan yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyal bulundu.
Mersin'de eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı VİDEO
Geçmişteki suçları ortaya çıktı
Şüphelilerin, 2015-2016 yıllarında terör örgütü adına araç kundakladıkları, molotoflu ve taşlı saldırılar düzenledikleri saptandı.
DHA'nın aktarımına göre; bu suçlardan haklarında işlem yapılan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.