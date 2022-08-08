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    Mersin'de eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

    Terör örgütünün Türkiye’de gerçekleştirdiği ilk saldırının yıl dönümü olan 15 Ağustos için eylem hazırlığı yapan şüpheliler, adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.
    • 08.08.2022 - 15:45
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 16:19
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    Mersin'de eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

    Güvenlik güçlerinin yurt genelinde teörrle mücadelesi devam ediyor.

    Son olarak Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerinin koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

    Eylem hazırlığındaki şüphelilere operasyon düzenlendi

    PKK'nın Türkiye’de gerçekleştirdiği ilk saldırının yıl dönümü olan 15 Ağustos için eylem yapmaya hazırlanan kişiler tespit edildi.

    Bu kapsamda, şüphelilerin adreslerine 'Temizleme-2' adı verilen operasyon düzenledi.

    Mersin de eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı #1

    5 kişi gözaltına alındı

    Özel harekat polislerinin de desteğiyle 5 adrese giren ekipler, C.A.T., A.Ç., D.G., F.S. ve A.T.'yi gözaltına aldı.

    Öte yandan yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyal bulundu.

    Mersin'de eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı VİDEO

    Geçmişteki suçları ortaya çıktı

    Şüphelilerin, 2015-2016 yıllarında terör örgütü adına araç kundakladıkları, molotoflu ve taşlı saldırılar düzenledikleri saptandı.

    DHA'nın aktarımına göre; bu suçlardan haklarında işlem yapılan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Mersin de eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı #2


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