Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 8 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DUYURDU

Hain terör örgütünün kökü kazınana dek devam edeceği belirtilen operasyonlara bugün bir yenisi daha eklendi.

Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatıyla saldırı hazırlığında olan 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kuzey Irak'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi- İZLE

"SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ"

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklama şu şekilde:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."