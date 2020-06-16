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    Tekirdağ'da FETÖ operasyonu

    Tekirdağ’da FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 6 asker gözaltına alındı.
    • İHA
    • 16.06.2020 - 20:09
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    Tekirdağ'da FETÖ operasyonu

    İstanbul, Çanakkale ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Tekirdağ’da operasyon gerçekleştirildi.

    İLÇELERDE OPERASYON

    Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı, Malkara, Saray ve Hayrabolu ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, askeri birliklerde görev yapan A.S., S.K., R.T., H.E., F.Ö. ve A.U. isimli astsubaylar gözaltına alındı. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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