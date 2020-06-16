Tekirdağ'da FETÖ operasyonu

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Tekirdağ’da FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 6 asker gözaltına alındı.

İstanbul, Çanakkale ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Tekirdağ’da operasyon gerçekleştirildi.

İLÇELERDE OPERASYON

Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı, Malkara, Saray ve Hayrabolu ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, askeri birliklerde görev yapan A.S., S.K., R.T., H.E., F.Ö. ve A.U. isimli astsubaylar gözaltına alındı. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.