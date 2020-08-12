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    Beşiktaş’ta su borusu patladı

    Altyapı çalışması sırasında yaklaşık 4 metre yukarıya fışkıran su, caddeyi sular altında bıraktı.
    • İHA
    • 12.08.2020 - 17:05
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    Beşiktaş’ta su borusu patladı

    İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Ortaköy Dereboyu Caddesi’nde, altyapı çalışması gerçekleştiren ekiplerin çalışması sırasında bir anda su borusu patladı.

    CADDE GÖLE DÖNDÜ

    Yukarı fışkıran su nedeni ile cadde üzerinde bulunan dükkanlarda bulunan vatandaşlar, kısa süreli mağduriyet yaşadı. Cadde kısa sürede sular altında kaldı.

    Yaz gününde yağmur etkisi yapan ve çevredeki araç ve evlerin de ıslanmasına sebep olan patlağa, belediye ekipleri müdahale etti.

    Beşiktaş’ta su borusu patladı #1

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