Beşiktaş’ta su borusu patladı

Altyapı çalışması sırasında yaklaşık 4 metre yukarıya fışkıran su, caddeyi sular altında bıraktı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Ortaköy Dereboyu Caddesi’nde, altyapı çalışması gerçekleştiren ekiplerin çalışması sırasında bir anda su borusu patladı.

CADDE GÖLE DÖNDÜ

Yukarı fışkıran su nedeni ile cadde üzerinde bulunan dükkanlarda bulunan vatandaşlar, kısa süreli mağduriyet yaşadı. Cadde kısa sürede sular altında kaldı.

Yaz gününde yağmur etkisi yapan ve çevredeki araç ve evlerin de ıslanmasına sebep olan patlağa, belediye ekipleri müdahale etti.