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    8 bin polis adayı alımı için başvurular başladı

    Polis Akademisi Başkanlığı, 8 bin polis adayı alımı için başvuruların başladığını bildirdi. Ön başvurular, 21 Aralık'a kadar Polis Akademisi'nin internet sitesinden e-Devlet şifresiyle yapılacak.
    • AA
    • 08.12.2020 - 12:12
    • Güncelleme : 08.12.2020 - 13:00
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    8 bin polis adayı alımı için başvurular başladı

    Polis Akademi'sinin sitesinden, 27. dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) alınacak lisans mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın, ön lisans mezunu 1360 erkek, 240 kadın olmak üzere 8 bin polis adayına ilişkin duyuru yayınlandı.

    Duyuruya göre, ön başvurular, sınav başvuru ücretini yatırdıktan sonra, 8-21 Aralık'ta Akademinin "https://pa.edu.tr" internet sitesinden e-Devlet şifresiyle yapılacak.

    Şahsen başvuru-evrak teslimi ile aday değerlendirme ve seçme sınav tarihleri, daha sonra Akademinin internet sitesinden ilan edilecek.

    YETERLİLİK VE MÜLAKAT SINAVI YAPILACAK

    Sağlık kontrolünden geçirilecek adaylardan, hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, daha sonra fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarına katılacak.

    Adaylarda aranan şartlar ve sınava ilişkin diğer detaylara Akademinin internet sitesindeki başvuru kılavuzundan ulaşılabiliyor.

    polis

    POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

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