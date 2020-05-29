Cumhurbaşkanı Erdoğan Fetih Şöleni programında konuştu

Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okunmasının ardından bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi de Fetih Suresi'nin mealini okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümü dolayısıyla Ayasofya’da düzenlenen Fetih Şöleni programında telekonferans yöntemiyle katıldı.

Fetih Suresi'nin okunmasının ardından katılımcılara hitaben bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, Fetih Suresi'nin mealini okudu.

"FETHİN YAD EDİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Ayasofya'da Fetih Suresi okunmak ve dualar edilerek fethin yad edilmesinin çok önemli olduğunu söyleyen Erdoğan, "Az önce işte muhterem hocamızın okumuş olduğu Fetih Suresi'nin bunlar meali. Sözlerime Fetih Suresi'nin ayetlerinden bir kısmının mealiyle başladım. İstanbulun fethinin 567. yıl önümünün, Fatih'in emaneti Ayasofya'da Fetih Suresi okunmak suretiyle yad edilmesinin çok önemli olduğuna inanıyorum. İstanbul Fetih suresindeki müjdelere nail olmak için yanıp tutuşan bir Fatih tarafından fethedilmiştir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Kendi hayatımızı da bu şehre adadık. Büyükşehir Belediye Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak bu şehre yaptığımız her hizmet bizim için hem bu dünyada hem öteki dünyada birer berat belgesidir.

İnşallah fethin 600. yıl dönümü olan 2053'te gençlerimize ecdatları Fatih'e layık bir Türkiye bırakacağız.

Fatih'in izinden giderek asıl olanın gönüllerin fethi olduğu anlayışıyla hep gönülleri yapmak, gönüller kazanmak için çalıştık

Malazgirt Zaferi'nin 1000. yılı 2071 için ise çok daha büyük hedeflere yelken açacağız

Rabb'imden bu millete nice fetihler, nice zaferler, nice rızasına uygun başarılar nasip etmesini diliyorum. Fethin yadigarı Ayasofya'yı bu anlamlı günde mahzun bırakmayan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum."