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    Samsun'da uyuşturucu operasyonu

    Alaçam ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.
    • İHA
    • 19.09.2020 - 06:36
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    Samsun'da uyuşturucu operasyonu

    Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Yenice Mahallesi'nde R.S'ye (56) ait evin bahçesinde narkotik dedektör köpeği ‘Ozon’ ile arama yapıldı.

    ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Yapılan arama neticesinde ekili vaziyette 57 kök kenevir, evde yapılan aramada da 500 gram kubar esrar, 1 adet seri numarasiz çift kırma av tüfeği ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

    Şüpheli gözaltına alındı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Samsun da uyuşturucu operasyonu #1

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