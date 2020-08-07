83 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanıyor

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İçişleri Bakanlığı, 32 ildeki 83 yerleşim yerinde karantina tedbirlerinin uygulandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de topyekün bir mücadele yürütüldüğü belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 32 ilde 54 bin 53 kişinin yaşadığı bölgede karantina uygulandığı duyuruldu.

83 YERLEŞİM YERİNE KARANTİNA

Bu kapsamda il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzıssıhha kurullarınca yerleşim yerlerine ilişkin karantina tedbirlerinin uygulandığı anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cuma günü saat 09.30 itibarıyla 32 ilimizde, 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 54 bin 53'tür.

Ülkemizde koronavirüs salgını sürecinde bugün itibarıyla 68 ilimizde, 5 ilçe (3 ilçe, 2 ilçe merkezi), 24 belde, 354 köy, 352 mahalle, 53 mezra olmak üzere toplam 788 yerleşim yerinde 623 bin 766 kişi karantina altına alınmıştır."