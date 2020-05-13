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    Benzin ve motorinde indirim

    Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 19 kuruşluk indirim gelecek.
    • AA
    • 13.05.2020 - 10:37
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    Benzin ve motorinde indirim

    Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini artırıyor.

    Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 19 kuruşluk indirime gidilmesi bekleniyor.

    MOTORİNE 10 KURUŞ

    Motorinde ise fiyatlarda çok sert bir yükselil olmadığı takdirde cuma gününden geçerli olmak üzere 10 kuruş civarında indirim bekleniyor.

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