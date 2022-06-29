Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan verilere göre Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Saat 22:04'te meydana gelen depremin merkez üssünün Hekimhan ilçesi olduğu belirtildi. Depremin derinliği 15.05 km olarak açıklandı.

"Gelişmeleri takip ediyoruz"



AFAD'dın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 22.04'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"Olumsuz durum ve ihbar ulaşmamıştır"



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, saat 22.04'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremde, Malatya genelinde ve çevre illerde herhangi bir olumsuz durum ve ihbar ulaşmamıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.





