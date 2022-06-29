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    Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

    Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

    Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2022 - 22:19
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 22:51
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    AFAD'dan alınan verilere göre Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

    Saat 22:04'te meydana gelen depremin merkez üssünün Hekimhan ilçesi olduğu belirtildi. Depremin derinliği 15.05 km olarak açıklandı.

    "Gelişmeleri takip ediyoruz"

    AFAD'dın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 22.04'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    "Olumsuz durum ve ihbar ulaşmamıştır"

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, saat 22.04'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremde, Malatya genelinde ve çevre illerde herhangi bir olumsuz durum ve ihbar ulaşmamıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

    Malatya da 4.5 büyüklüğünde deprem #1


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