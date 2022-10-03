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    Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
    • 03.10.2022 - 20:08
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    Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Ülke huzurunu bozmak için hain girişimlerde bulunan teröristler cezasız kalmıyor...

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    "2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"

    Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek" denildi.

     

    Irak ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi #1

     


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