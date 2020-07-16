Hakkari'de PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

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Derecik'te, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, patlayıcı, antitank roket atar ve bixi makineli tüfek mühimmatı bulundu.

Hakkari Valiliği yazılı bir açıklama yaparak, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalara devam edildiğini vurguladı.

MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Bu kapsamda, dün Derecik ilçesine bağlı Gelişen köyü kırsalına düzenlenen operasyonda, antitank roketatar mühimmatı, tüfek bombası olduğu değerlendirilen patlayıcı, 58 bixi makineli tüfek mühimmatı, ağaç dipçik ve kabza ele geçirildi.