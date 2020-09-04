Dolar
7.4476
0.2004%
Euro
8.8215
0.0941%
Altın
1938.9
0.42%
Borsa
1081.8
0.5072%
G. Altın
464.136
0.6219%
Bitcoin
77855.26
-4.5763%
25ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 25 C

    İstanbul'da fuhuş operasyonu

    Fatih'te, polis ekipleri tarafından yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden Ayseren T., polislere kendisini bırakmaları karşılığında haftalık 500 dolar rüşvet teklif etti.
    • DHA
    • 04.09.2020 - 13:49
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da fuhuş operasyonu

     

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuşa yer temin eden kişilere yönelik çalışma başlattı.

    Yapılan çalışmada ekipler, Fatih Nişanca Mahallesi'nde bulunan bir adreste, daha önce "Fuhuşa yer temin etmek" suçlamasıyla hakkında işlem yapılan Ayseren T.'nin suça devam ettiği bilgisine ulaştı.

    6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Ayseren T. ile irtibatlı olduğu düşünülen yabancı uyruklu bir kadın ile iletişime geçen ekipler, kadının itirafı sonucunda operasyon düzenledi. Ayseren T.'nin evine yapılan operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

    500 DOLAR RÜŞVET TEKLİF ETTİ

    Gözaltına alındığı esnada Ayseren T.'nin polis ekiplerine, kendisini bırakmaları karşılığında haftalık 500 dolar rüşvet ödemeyi teklif ettiği iddia edildi.

    Operasyon sonucunda yakalanan 6 kişiye idari işlem yapılırken, Ayseren T. "Rüşvet" ve "Fuhuşa aracılık ve yer temin etmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

    İstanbul da fuhuş operasyonu #1

    Görüş Bildir